Paraguay vs. Nicaragua: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo el amistoso previo al Mundial 2026

La selección de Paraguay enfrenta a Nicaragua en el último amistoso previo al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. El partido es la despedida del combinado nacional, que el sábado viaja a Estados Unidos para aguardar el estreno en la Copa del Mundo. Dirige Maximiliano Ramírez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Paraguay vs. Nicaragua: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:15 horas
Argentina: 19:15 horas
Brasil: 19:15 horas
Uruguay: 19:15 horas
Chile: 18:15 horas
Ecuador: 17:15 horas
Colombia: 17:15 horas
Perú: 17:15 horas
Venezuela: 18:15 horas
Bolivia: 18:15 horas
El Salvador: 16:15 horas
México: 16:15 horas
Estados Unidos - Oeste: 14:15 horas
Estados Unidos - Este: 17:15 horas
Inglaterra: 22:15 horas
España: 23:15 horas
Bélgica: 23:15 horas
Marruecos: 23:15 horas
Sudáfrica: 23:15 horas
Paraguay vs. Nicaragua: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Paraguay vs. Nicaragua: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
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