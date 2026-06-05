Selección Paraguaya
05 de junio de 2026 a la - 08:16

Paraguay vs. Nicaragua: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo el amistoso previo al Mundial 2026

Los integrantes del equipo albirrojo entonando el himno nacional paraguayo, previo al duelo amistoso ante Grecia, disputado en Atenas.
Los integrantes del equipo albirrojo entonando el himno nacional paraguayo, previo al duelo amistoso ante Grecia, disputado en Atenas.

La selección de Paraguay disputa hoy el último amistoso antes del Mundial 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

La selección de Paraguay enfrenta a Nicaragua en el último amistoso previo al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega a las 19:15, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. El partido es la despedida del combinado nacional, que el sábado viaja a Estados Unidos para aguardar el estreno en la Copa del Mundo. Dirige Maximiliano Ramírez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. Nicaragua, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Paraguay vs. Nicaragua, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Paraguay vs. Nicaragua: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:15 horas

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Chile: 18:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Perú: 17:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Bolivia: 18:15 horas

El Salvador: 16:15 horas

México: 16:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:15 horas

Estados Unidos - Este: 17:15 horas

Inglaterra: 22:15 horas

España: 23:15 horas

Bélgica: 23:15 horas

Marruecos: 23:15 horas

Sudáfrica: 23:15 horas

Paraguay vs. Nicaragua: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Paraguay vs. Nicaragua: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

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