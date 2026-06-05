La formación de Paraguay para medir hoy a Nicaragua en el Defensores

Paraguay disputa hoy el último amistoso previo al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Nicaragua en el Defensores del Chaco de Asunción: el partido comienza a las 19:15, hora de nuestro país, con arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Alfaro tiene definido el equipo que arranca frente a los centroamericanos, que no clasificaron a la Copa del Mundo. Lejos de preservar a los habituales titulares por la cercanía del debut frente a Estados Unidos, el seleccionador de 63 años apuesta por la mejor formación posible. Pero salvo Damián Bobadilla, todos sumarían minutos en el encuentro.

Roberto Jr. Fernández y el resto de la alineación de Paraguay

Tal y como había adelantado el jueves en la conferencia, Alfaro elige a Roberto Jr. Fernández para atajar contra los Pioneros. Aunque inclinó la decisión por el portero de Cerro Porteño, el entrenador no confirmó ni reveló quién será el titular en el certamen más importante de selecciones. “Es un tema a resolver”, contó en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Óscar Harrison.

En defensa, con una línea de cuatro, arranca con Juan José Cáceres y Junior Alonso como laterales y, Gustavo Gómez y Omar Alderete en la zaga central. Por su parte, en el mediocampo aparecen Andrés Cubas, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra y Miguel Almirón, mientras que en el ataque, Julio Enciso y Antonio Sanabria forman la dupla.

La formación de Paraguay vs. Nicaragua en el último amistoso antes del Mundial 2026

Roberto Jr. Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Andrés Cubas, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.