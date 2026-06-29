A La Gran 7-30
29 de junio de 2026 a la - 09:53

AUDIO: Traslados en Tacumbú y Ciudad del Este: Gobierno destaca reestructuración de cárceles

AME2535. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/05/2026.- El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, habla en una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Paraguay eliminó las penitenciarías mixtas, como parte de un plan para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario local, que, según el organismo nacional de control, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cuenta con una sobrepoblación crítica que supera el 90 %. EFE/ Juan Pablo Pino
AME2535. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 18/05/2026.- El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, habla en una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Paraguay eliminó las penitenciarías mixtas, como parte de un plan para reducir el hacinamiento en el sistema carcelario local, que, según el organismo nacional de control, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), cuenta con una sobrepoblación crítica que supera el 90 %. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino