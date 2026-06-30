El día que todos alentaron a Paraguay: extranjeros vibraron con la clasificación albirroja

La hazaña de la Selección Paraguaya que hace pocas horas se metió en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dando qué hablar al mundo entero. Alfaro y sus dirigidos hicieron historia y volvieron a poner el nombre de Paraguay en la agenda de quienes lo habían olvidado. Y no los culpamos. Fueron 16 años de ausencia en una Copa del Mundo.

En distintos puntos del continente se celebra que este país, que no en vano llaman “el corazón de América del Sur”, hoy esté latiendo en el pecho de los que siguen creyendo que este deporte no es solo fútbol.

Por supuesto, los festejos se concentran en la región y especialmente donde los paraguayos han plantado bandera a través de su trabajo.

En Argentina, la felicidad por la clasificación paraguaya atravesó a personajes de la farándula, creadores de contenido, analistas y gente común que, tras generaciones de migración e integración, hoy comparte lazos de sangre y raíces con el pueblo guaraní.

Tal es el caso de la conductora de TV, Florencia de la V, quien expresó su emoción con un grito de “nderacoreeee” y hasta se animó a un cantar un fragmento de la polca Paloma Blanca, que una de sus frases resume el sentimiento que nos invadió a todos: “amanota de quebrantoooo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los videos más emotivos fue grabado en la estación porteña de Once, por donde se mueven cientos de miles de trabajadores del populoso oeste del Conurbano bonaerense, entre ellos muchísimos paraguayos.

Lea más: La prensa internacional se hizo eco de la hazaña de Paraguay sobre Alemania

“Por favor paragua”

Otro momento de alegría desbordante se vivió en pleno vuelo, donde varios argentinos seguían la transmisión del partido entre Paraguay y Alemania. El gol de Canale desató la locura de los pasajeros albicelestes que convirtieron la cabina en una tribuna.

La victoria paraguaya pasó también a ser una revancha latinoamericana.

En 2014 Alemania dejó afuera de su propio mundial a Brasil con una humillante goleada de 7-1 y se quedó con esa copa al superar en la final a Argentina. Por eso es que esta clasificación tiene un sabor más que especial que emociona y enorgullece.

El partido, que para los alemanes debía ser solo un trámite, se convirtió en el mejor espectáculo del Mundial 2026 hasta ahora.

La emoción de las gradas del Gillette Stadium se trasladó a los hogares de miles de personas que fueron testigos de la famosa “garra guaraní” que dejó atrás a una selección candidata, desatando la euforia de propios y extraños.

Resulta imposible no emocionarse con la alegría que se contagia a través del fútbol, que en tiempos duros como los que corren, sigue siendo el lugar común donde todos se juntan a vivir, aunque sea por un momento, una hermandad que no sabe de fronteras.

Lea más: Videos: todo un país vibra tras el histórico triunfo de la Albirroja ante Alemania

Un corazón dividido

En los últimos años, Paraguay ha experimentado una gran afluencia de extranjeros que llegan para trabajar, estudiar o simplemente para conocer una tierra que no hace mucho ruido ante el mundo, pero que termina enamorando a quienes la descubren. Tal es el caso de una pareja de amigos alemanes que se encuentran estudiando en nuestro país y comparten sus vivencias a través de @los.alemanes.en.paraguay

En las últimas semanas han compartido el fervor albirrojo en el Mundial 2026, hasta que llegó el versus que seguramente no querían. Sin embargo, pese a la derrota de su Alemania natal, se dejaron llevar por la felicidad local y en un video que se viralizó en las últimas horas, se ve a la joven Lili Weiler despojarse de su camiseta alemana para lucir la Albirroja.

“Masterclass” de Paraguay

Los elogios a la Selección Paraguaya llegan desde todos lados y se viralizan en todas las plataformas. Desde el podcast “THE GIVE N GO” los analistas resumieron el juego albirrojo como una clase magistral y destacaron las figuras de Orlando Gill, Gustavo Alfaro y Matías Galarza, así como toda la defensa guaraní.

“Este es el Paraguay que esperábamos ver de cara a la Copa del Mundo. Un equipo que puede amargarle el día a cualquiera porque lo dan todo: sangre, sudor y lágrimas en la defensa", dice parte de un video ampliamente compartido.