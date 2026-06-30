Senador acorrala al titular del IPS por billones en Ueno tras descuartizar reglas

¿Van a mantener ese reglamento ajustado a la medida de una entidad vinculada al presidente Peña o van a restablecer los estándares que realmente protegen ese patrimonio?, disparó de manera directa el senador Rafael Filizzola (PDP) al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes. A través de un duro posteo en la red social X, el legislador recordó la maniobra utilizada para beneficiar a Ueno bank, entidad ligada al Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), exsocio comercial del presidente Santiago Peña.

Aunque Filizzola aclaró que valora la trayectoria de Fretes, advirtió que es imposible ignorar el escandaloso flujo de centenares de millones de dólares del IPS depositados en un banco socio del poder de turno. Para que eso fuera posible, se flexibilizaron los requisitos reglamentarios que ese banco debía cumplir para calificar como custodio de esos fondos, sentenció.

Para el legislador, la situación guarda una alarmante semejanza con el bochorno de los equipos médicos de la firma Neighpart SA abandonados a la intemperie en el Hospital Central –un perjuicio de US$ 20 millones–, con la gravedad de que aquí se habla directamente del dinero de los jubilados y aportantes, y de sumas siderales.

Fretes asumió al frente del IPS en abril último, tras la renuncia de Jorge Brítez.

De cero al 12% de cartera

El informe oficial de la Dirección de Inversiones del IPS al 30 de abril pasado revela la velocidad con la que creció Ueno bank, que actualmente maneja G. 2,1 billones de la previsional. El crecimiento roza lo inexplicable en el mercado financiero tradicional, pasando de no tener un solo guaraní de los asegurados a convertirse, en apenas 30 meses, en el segundo mayor receptor de los recursos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la previsional.

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El ascenso meteórico de la entidad financiera coincide de manera exacta con la llegada de este gobierno. Ueno bank recibió su primer depósito de G. 70.000 millones en septiembre de 2023, exactamente un mes después de que Santiago Peña asumiera la presidencia de la República. Desde ese momento, el grifo del IPS se abrió por completo a favor del banco de su exsocio.

El dato más grave es el desplazamiento sistemático de entidades bancarias históricamente calificadas como seguras para dar prioridad al banco amigo. Para lograr mudar semejante masa de dinero sin activar las alarmas del sistema, se descuartizaron de forma silenciosa los históricos estándares de prudencia del IPS.

Esta movida estuvo respaldada por un fuerte ablandamiento en las reglas de inversión de los fondos de los aportantes, entre las que destacan la disminución a apenas 60 puntos del mínimo requerido para la participación de las entidades financieras, la modificación de la calificación de riesgo igual o superior a “A” para licuar los topes, y la exclusión total del requisito de contar con un patrimonio efectivo. Este último ítem era considerado anteriormente como el límite esencial para la colocación prudente de los recursos.