A La Gran 7-30
21 de julio de 2026 a la - 09:31

AUDIO: Caso Título Falso: Postergan juicio oral del exsenador Hernán Rivas hasta el 10 de agosto

Hernán Rivas, con camisa negra y blazer azul, habla mientras su abogada Alba Záracho lo escucha, rodeados de micrófonos.
Hernán Rivas asistió a una audiencia previa al juicio oral junto a su abogada en un evento mediático.Pablo Otazú