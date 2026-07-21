Clima en Paraguay: ambiente fresco y alerta por tormentas en 8 departamentos

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en ocho departamentos: San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.

El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, y al menos hasta el jueves, con alta probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas.

El ambiente se torna fresco en Paraguay luego de una serie de días cálidos y este martes se esperan temperaturas mínimas de 17 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 16 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco. Las máximas hoy se ubicarían entre 23 grados en el sur y 35 en la Región Occidental.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 22 °C 33 °C San Pedro 21 °C 32 °C Caacupé 18 °C 24 °C Villarrica 18 °C 25 °C Coronel Oviedo 19 °C 28 °C Caazapá 17 °C 23 °C Encarnación 16 °C 20 °C San Juan Bautista 16 °C 19 °C Paraguarí 17 °C 23 °C Ciudad del Este 21 °C 29 °C Asunción 17 °C 23 °C Pilar 15 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 31 °C Salto del Guairá 21 °C 32 ºC Pozo Colorado 18 °C 30 °C Fuerte Olimpo 23 °C 35 °C Mariscal Estigarribia 18 °C 27 °C

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Se esperan temperaturas más bajas en los próximos días, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción mañana y el jueves.