Clima en Paraguay: ambiente fresco y alerta por tormentas en 8 departamentos

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en ocho departamentos: San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.
El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, y al menos hasta el jueves, con alta probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas.
El ambiente se torna fresco en Paraguay luego de una serie de días cálidos y este martes se esperan temperaturas mínimas de 17 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 16 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco. Las máximas hoy se ubicarían entre 23 grados en el sur y 35 en la Región Occidental.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
22 °C
33 °C
San Pedro
21 °C
32 °C
Caacupé
18 °C
24 °C
Villarrica
18 °C
25 °C
Coronel Oviedo
19 °C
28 °C
Caazapá
17 °C
23 °C
Encarnación
16 °C
20 °C
San Juan Bautista
16 °C
19 °C
Paraguarí
17 °C
23 °C
Ciudad del Este
21 °C
29 °C
Asunción
17 °C
23 °C
Pilar
15 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
31 °C
Salto del Guairá
21 °C
32 ºC
Pozo Colorado
18 °C
30 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
35 °C
Mariscal Estigarribia
18 °C
27 °C
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Se esperan temperaturas más bajas en los próximos días, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción mañana y el jueves.