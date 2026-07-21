Clima
21 de julio de 2026 a la - 05:27

Clima en Paraguay: ambiente fresco y alerta por tormentas en 8 departamentos

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Se espera una jornada lluviosa y fresca este martes en Paraguay, con ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Ocho departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida a fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en ocho departamentos: San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Canindeyú.

El clima se mantendría inestable mañana, miércoles, y al menos hasta el jueves, con alta probabilidad de nuevas precipitaciones y tormentas.

El ambiente se torna fresco en Paraguay luego de una serie de días cálidos y este martes se esperan temperaturas mínimas de 17 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 16 en Encarnación y hasta 23 en el Chaco. Las máximas hoy se ubicarían entre 23 grados en el sur y 35 en la Región Occidental.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

22 °C

33 °C

San Pedro

21 °C

32 °C

Caacupé

18 °C

24 °C

Villarrica

18 °C

25 °C

Coronel Oviedo

19 °C

28 °C

Caazapá

17 °C

23 °C

Encarnación

16 °C

20 °C

San Juan Bautista

16 °C

19 °C

Paraguarí

17 °C

23 °C

Ciudad del Este

21 °C

29 °C

Asunción

17 °C

23 °C

Pilar

15 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

22 °C

31 °C

Salto del Guairá

21 °C

32 ºC

Pozo Colorado

18 °C

30 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

35 °C

Mariscal Estigarribia

18 °C

27 °C

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Se esperan temperaturas más bajas en los próximos días, con una máxima de 19 grados y una mínima de 15 en Asunción mañana y el jueves.