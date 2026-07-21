Autos “cabrito” en Paraguay: Policía informa cómo verificar antes de comprar

Esta madrugada, agentes del Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional detectaron una camioneta Toyota Fortuner de color blanco con características sospechosas. El rodado fue interceptado durante un control sobre la ruta PY02 casi avenida Defensores del Chaco.

El comisario Rubén Cáceres explicó que los intervinientes hicieron una verificación y confirmaron que el modelo no corresponde a los documentos del rodado. Además, agregó, los accesorios con que cuenta confirman que fue completamente modificado.

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“El personal técnico verificó y se dieron cuenta de que no reunía ciertas características de la originalidad, aparte de las medidas de seguridad de ese tipo de vehículo”, detalló.

Se realizó la consulta con la Policía del Brasil y se confirmó que el rodado fue robado el 24 de junio del 2023, por lo cual quedó incautado, a disposición del Ministerio Público.

Aumento de ingreso de vehículos robados en Brasil

El comisario detalló que la persona que estaba al mando manifiesta que lo recibió como parte de pago durante una transacción que realizó hace siete meses.

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Explicó, en ese sentido, que se viene registrando una gran cantidad de vehículos robados en Brasil que ingresan a Paraguay y son vendidos tras modificaciones y con documentos adulterados.

“Se dan muchos casos, últimamente estamos incautando varios vehículos de alta gama, Fortuner y Hilux, por ejemplo”, detalló sobre los modelos que más se detectan.

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Cómo evitar estafas con autos “cabrito”

El comisario Cáceres explicó que al verificar encuentran que son modificados no solo en cuanto a documentos sino también son repintados o se alteran características varias del rodado.

“Por eso nosotros como Departamento de Automotores instamos a toda la ciudadanía que desee adquirir un vehículo de alta gama, sobre todo por las redes sociales -que es el blanco de este tipo de estafas-, a que se acerquen al Departamento de Automotores para la verificación exhaustiva del vehículo”, detalló.

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El Departamento de Control de Automotores de la Policía Nacional en Lambaré está ubicado en la calle Paz del Chaco esquina Urundey, en el barrio Santa Lucía, ciudad de Lambaré.

Los teléfonos de contacto son el (021) 302 820 y el 302 229.