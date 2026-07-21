Estos son los cinco departamentos bajo alerta de tormenta, según Meteorología

El boletín difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) advierte sobre la persistencia e intensificación de núcleos de tormenta con probabilidad de generar tiempo severo en forma puntual durante el transcurso de la mañana.

El reporte señala que se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Departamentos y zonas afectadas

El área de cobertura abarca el centro, sur y este de la Región Oriental y los sectores específicos bajo alerta son:

Caaguazú: noreste del departamento

Misiones: centro y sur

Alto Paraná: centro y norte

Ñeembucú: centro y sur

Canindeyú: sureste del departamento

Se recomienda tomar precauciones en las zonas bajo aviso debido al riesgo de fenómenos puntualmente intensos.

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Boletín especial

Cabe recordar que la DMH emitió el lunes un boletín meteorológico especial anticipando el ingreso de un sistema de tormentas desde el sur del territorio nacional. Según lo pronosticado, el fenómeno se irá desplazando hacia el norte durante el transcurso de este martes e inicio del miércoles.

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De acuerdo con la información oficial, se prevén acumulados de precipitación de entre 60 y 90 mm, ráfagas de viento en torno a los 90 km/h y una alta probabilidad de caída de granizo en áreas del sur, centro y norte de la Región Oriental. Para el resto del territorio nacional se estiman acumulados entre 30 y 50 mm y ráfagas de viento en torno a los 70 km/h.

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