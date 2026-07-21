¿Hay una lomada en el viaducto de Madame Lynch? MOPC responde a las quejas de conductores

La supuesta instalación de una lomada en el acceso al viaducto de las avenidas Madame Lynch y Mariscal López generó cuestionamientos en redes sociales por parte de conductores que utilizan diariamente esa vía, especialmente camioneros que alertaron sobre posibles daños a los vehículos.

Ante las críticas, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aclaró que el desnivel observado no corresponde a una modificación permanente de la calzada, sino a una estructura temporal instalada durante los trabajos de reparación de la junta de dilatación.

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Camioneros alertaron sobre el impacto del desnivel

Un equipo periodístico de ABC TV estuvo en la zona y un transportista que circulaba en el lugar sostuvo que el desnivel afecta principalmente a los camiones cargados, ya que provoca fuertes impactos sobre la suspensión al atravesar el sector.

La situación despertó preocupación entre automovilistas y transportistas, quienes cuestionaron la aparente colocación de una lomada en una de las principales arterias de acceso y salida de Asunción.

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MOPC: “No es una lomada”

En respuesta, el MOPC informó que la estructura corresponde a una cobertura metálica de protección colocada sobre hormigón recién ejecutado, mientras este alcanza la resistencia necesaria antes de soportar el tránsito vehicular.

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La cartera de Estado explicó que no se trata de una intervención definitiva y que la barrera será retirada una vez concluido el período de fraguado del hormigón.

Según la empresa contratista, el material requiere al menos siete días para adquirir la resistencia adecuada. De no implementarse esta solución temporal, habría sido necesario cerrar completamente el viaducto durante ese tiempo.

Cobertura con asfalto para reducir el impacto

Como parte de la intervención, la barrera metálica fue recubierta con una capa de asfalto para facilitar el paso de los vehículos y disminuir la diferencia de nivel.

El Ministerio aseguró que el desnivel es leve, transitorio y desaparecerá cuando concluyan las obras y se retire la estructura de protección.

Asimismo, recordó que la reparación de la junta de dilatación se ejecuta por etapas precisamente para mantener habilitada la circulación y evitar un cierre total del viaducto.

Mientras continúen los trabajos, el MOPC pidió a los conductores respetar la señalización instalada en la zona, reducir la velocidad y atravesar el sector con precaución para evitar incidentes y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores.