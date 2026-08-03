A La Gran 7-30
03 de agosto de 2026 a la - 14:02

AUDIO: El crimen organizado permea la economía y financia la política, afirmó juez

Juez Osmar Legal. Preliminar caso Pavo Real De Carlos Ortega <carlos.ortega@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 26-11-2025
Juez Osmar Legal. Preliminar caso Pavo Real De Carlos Ortega <carlos.ortega@abc.com.py> Destinatario foto@abc.com.py Fecha 26-11-2025Carlos Ortega