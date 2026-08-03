Alerta de tormentas vigentes: estos son los siete departamentos afectados

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso este lunes debido a la persistencia de celdas de tormentas que podrían generar fenómenos de tiempo severo en distintos puntos del país.

El aviso fue emitido poco después de las 09:00 y señala como fenómeno esperado la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Según el reporte de la DMH, las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura y no se descarta que puedan producir eventos intensos de manera puntual durante la mañana de este lunes.

La zona afectada comprende el centro y sur de la Región Oriental, donde se mantienen las condiciones favorables para la formación de tormentas.

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