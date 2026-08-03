Le vaciaron la cuenta a la diputada Rocío Vallejo: cómo es la estafa que la dejó sin un millonario monto

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) fue víctima de ciberdelincuentes que no solo le vaciaron la cuenta sino que le sobregiraron G. 800.000, haciendo desaparecer un total de G. 35.000.000 millones. Lo más llamativo y peligroso es la modalidad, ya que se utilizó el malware Rencos directamente desde la página del banco.

Según comentó la legisladora, la misma ingresó a la página de un banco de plaza, y tras colocar su contraseña y usuario token (clave única del dispositivo), se activó una ventana emergente (pop up). que le pedía una “doble verificación”.

Es así como tuvieron acceso a su cuenta y giraron todo su dinero, más algunos adelantos (dejándole deudas) a otra cuenta del mismo banco, a nombre de alguien llamado Miguel Martínez Guzmán.

(Noticia en desarrollo)