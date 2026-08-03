Clima
03 de agosto de 2026 a la - 13:23

Los nueve departamentos que estarán en zona de tormentas esta tarde

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció lluvias y tormentas para este lunes en el país. De momento, hay nueve departamentos afectados.

Por ABC Color

Para este lunes, la DMH anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y al igual que la ocasional caída de granizos.

Al respecto aseguran que celdas de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre el país. Por esto no se descarta que puedan ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy.

La zona de cobertura corresponde el sur y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son:

  • el centro y este de Concepción,
  • centro y este de San Pedro,
  • centro y este de Caaguazú,
  • oeste y centro de Itapúa,
  • Misiones,
  • centro y norte de Alto Paraná,
  • centro y sur de Ñeembucú,
  • Amambay,
  • centro y oeste de Canindeyú.

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