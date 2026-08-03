Los nueve departamentos que estarán en zona de tormentas esta tarde

Para este lunes, la DMH anuncia lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y al igual que la ocasional caída de granizos.
Al respecto aseguran que celdas de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre el país. Por esto no se descarta que puedan ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy.
La zona de cobertura corresponde el sur y este de la Región Oriental.
Los departamentos afectados son:
- el centro y este de Concepción,
- centro y este de San Pedro,
- centro y este de Caaguazú,
- oeste y centro de Itapúa,
- Misiones,
- centro y norte de Alto Paraná,
- centro y sur de Ñeembucú,
- Amambay,
- centro y oeste de Canindeyú.
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