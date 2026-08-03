Meteorología emite alerta de tormentas fuertes para estos departamentos este lunes

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que celdas de tormenta comenzaron a desarrollarse y presentan tendencia a intensificarse durante las primeras horas de la mañana de este lunes.

Según el aviso meteorológico, los fenómenos de tiempo severo se registrarían de manera puntual en sectores del centro, noreste y sur de la Región Oriental, además del noreste de la Región Occidental o Chaco.

La DMH prevé la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y casional caída de granizos.

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Departamentos bajo aviso

Los departamentos afectados son:

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