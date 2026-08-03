Clima
03 de agosto de 2026 a la - 06:40

Meteorología emite alerta de tormentas fuertes para estos departamentos este lunes

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

Un aviso especial advierte sobre el desarrollo de tormentas que podrían generar lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y caída ocasional de granizos durante las primeras horas de este lunes en varios departamentos del país.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que celdas de tormenta comenzaron a desarrollarse y presentan tendencia a intensificarse durante las primeras horas de la mañana de este lunes.

Según el aviso meteorológico, los fenómenos de tiempo severo se registrarían de manera puntual en sectores del centro, noreste y sur de la Región Oriental, además del noreste de la Región Occidental o Chaco.

La DMH prevé la ocurrencia de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y casional caída de granizos.

Lea más: Meteorología anuncia tormentas desde este lunes hasta el miércoles: estas son las zonas afectadas

Departamentos bajo aviso

Los departamentos afectados son:

  1. Este de San Pedro
  2. Guairá
  3. Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Itapúa
  6. Misiones
  7. Sur de Paraguarí
  8. Ñeembucú
  9. Sur de Amambay
  10. Oeste de Canindeyú
  11. Centro y este de Alto Paraguay.