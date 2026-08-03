A La Gran 7-30
03 de agosto de 2026 a la - 14:00

AUDIO: Peña reunió a exministros de Hacienda para analizar déficit fiscal y deudas del Estado

Santiago Peña y ex ministros de Hacienda, todos con trajes formales, alineados en una sala iluminada con una bandera de Paraguay de fondo.
Santiago Peña (centro) y exministros de Hacienda tras una reunión en Asunción. Lo rodean, de izquierda a derecha, Óscar Llamosas, Juan José Galeano, Germán Rojas, Manuel Ferreira, César Barreto, Óscar Lovera, Marco Elizeche, Benigno López y Miguel Gómez.Gentileza/Presidencia de la República del Parguay