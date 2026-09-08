A La Gran 7-30
08 de septiembre de 2026 a la - 17:35

AUDIO: Caso Hugo Javier: entregan videos de circuito a la Fiscalía

Hugo Javier en silla de ruedas, ensangrentado, rodeado por personal de seguridad y un adulto entregándole un objeto.
Hugo Javier es asistido en una silla de ruedas antes de su traslado al Hospital de Barrio Obrero.