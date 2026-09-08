Hulk pone a Fluminense a las puertas de las semifinales de la Libertadores

El centrodelantero de 40 años dio la asistencia en el primer gol del Flu, marcado por Nonato en el minuto 21, y anotó el segundo en el 31’.

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La revancha de este cruce de cuartos de final se jugará el martes venidero en el estadio Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.

Hulk festejó su primera anotación en la Libertadores con la camiseta del Flu.

Totalizó 16 en la cita continental en su etapa con el Atlético Mineiro, club con el que rozó el título, sin suerte. Jugó la final en 2024 y lloró desconsoladamente una derrota con el Botafogo, así como las semifinales en 2021, año en el que el verdugo del Galo, el Palmeiras, alzó el trofeo de campeón.

🤯 EL GOLAZO QUE SUFRIÓ PLATENSE: Fluminense armó una jugada colectiva espectacular y Hulk no falló para el 2-0 de Fluminense.



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En su primera participación, el sorprendente Platense del exgoleador Martín Palermo, queda en jaque, aunque sigue con vida gracias a una parada providencial del arquero Juan Pablo Cozzani sobre el final.

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El ganador de esta serie enfrentará en las semifinales al triunfador del cruce entre Palmeiras y Liga de Quito, que empieza el miércoles en São Paulo.