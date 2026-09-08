A La Gran 7-30
08 de septiembre de 2026 a la - 18:03

AUDIO: Médicos se mantienen en huelga para el 21 y 22 de septiembre

Grupo de seis personas, tres mujeres y tres hombres, de pie ante edificio oficial, algunos con documentos. Atmosfera seria y atenta.
Representantes médicos que participaron en la reunión con autoridades del Gobierno, quienes presentaron una nueva propuesta de aumento salarial a los profesionales de blanco. En el centro, con campera azul, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, doctor Roberto Riveros.Osmar Henry