A La Gran 7-30
08 de septiembre de 2026 a la - 17:52

AUDIO: Remangate por la Vida 2026: convocan a colecta de sangre este 12 y 13 de septiembre

Panel de cuatro personas, incluyendo a una mujer hablando, con un proyector visiblemente iluminado en un ambiente moderno.
Lanzamiento de la campaña "Remangate por la Vida" en la Casa del Exalumno del Colegio San JoséBrian Cáceres