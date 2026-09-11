A La Gran 7-30
11 de septiembre de 2026 a la - 13:40

AUDIO: Conflicto médico: Chase dice que acuerdo de legisladoras fue paralelo a mesa del Senado

Natalicio Chase en traje oscuro y corbata roja, hablando ante varios micrófonos, con expresión de tristeza en un ambiente formal.
Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, conversó con periodistas entes de la reunión de la Mesa DirectivaABC TV