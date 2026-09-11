La APF sella la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Albirroja

La confirmación oficial llegó de la mano del propio presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, quien a través de su cuenta oficial de Instagram despejó todo tipo de dudas con un contundente mensaje: “2030 allá vamos”. La publicación estuvo acompañada de una elocuente fotografía en la que ambos posan sonrientes sosteniendo la camiseta albirroja, luciendo el dorsal 2030 y el apellido del estratega argentino.

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Las claves del acuerdo y los próximos pasos

El entendimiento total entre las partes abarcó tanto las pretensiones económicas como las exigencias estructurales solicitadas por el cuerpo técnico para potenciar la reorganización de las selecciones y optimizar el rendimiento del combinado guaraní. Con el horizonte despejado, la agenda inmediata de Alfaro marca su llegada al país tras estampar la firma formal en los papeles y asumir de lleno la planificación del próximo combo de amistosos internacionales enmarcado en la fecha FIFA.

Prueba de fuego en Norteamérica

El tiempo apremia y el comando técnico ya tiene la mira puesta en los siguientes desafíos de preparación. En las próximas horas se oficializará la lista de convocados que militan en el exterior, una nómina crucial para afrontar la gira por Estados Unidos, donde la Albirroja enfrentará a Bolivia el 27 de septiembre en Washington D.C., y posteriormente se medirá ante Colombia el 3 de octubre en Nueva Jersey. De esta manera, la Albirroja asegura estabilidad y un proyecto a largo plazo liderado por un estratega que supo ganarse el cariño y el respeto de la afición, apuntando a hacer historia en el Mundial 2030 donde Paraguay ya tiene asegurado su lugar como país anfitrión.