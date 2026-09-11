Ramón González Daher y su hijo dejan módulo de máxima seguridad en Emboscada

La jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos Sandra Kirchhofer hizo lugar a los incidentes de tutela jurisdiccional a favor de Ramón González Daher y Fernando González Karjallo, interpuestos por la Abg. Raquel Talavera antes de renunciar a la defensa de los condenados a 15 y 5 años de cárcel, respectivamente.

La defensa solicitó, de carácter urgente, que el juzgado de Ejecución dicte una medida de urgencia para suspender los efectos del encierro absoluto, alegando que dicha medida fue “aplicada de forma desmedida por la autoridad administrativa”, en alusión al Ministerio de Justicia.

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Tras analizar los argumentos de la defensa y los informes de las autoridades penitenciarias, la jueza Sandra Kirchhofer concluyó que no se advierte que la administración haya actuado de manera arbitraria, sorpresiva o prescindiendo del derecho de defensa del interno. “Por el contrario, se observa que la medida fue precedida del procedimiento administrativo correspondiente”, resaltó la magistrada.

Sin embargo, Kirchhofer resalta en las resoluciones que hacen lugar a los incidentes de tutela jurisdiccional a favor de los condenados que “el módulo de máxima seguridad (módulo 8), se encuentra reservado a personas privadas de libertad que cumplan con criterios de clasificación, de extrema peligrosidad, cuya conducta sea de manifiesta inadaptación, mediante resolución fundada de clasificación de acuerdo a criterios técnicos criminológicos”.

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Clan González Daher sancionados por reincidentes

En el Auto Interlocutorio N° 408 de fecha 10 de setiembre de 2026, la jueza Sandra Kirchhofer detalla que RGD y su hijo se encontraban en el módulo 8 pabellón de máxima seguridad, desde el 2 de julio de 2026, cuando el director de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza resolvió calificar la conducta de los internos como infracción especialmente grave y sancionarlos, por ser reincidentes, con sus traslados a otro establecimiento.

Por su parte el director general de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Darío Peña Weisensee, ordenó el traslado de padre e hijo al módulo 8, en base a que el mismo es el más adecuado para el perfil de los condenados, dado los antecedentes reiterados de acceder en forma irregular a teléfonos móviles, que utilizaban para seguir extorsionando o coaccionando a las víctimas de usura.

Respecto a Ramón González Daher la magistrada puntualiza que el informe técnico criminológico de fecha 15 de julio de 2026 concluye que el condenado a 15 años de cárcel, desde su ingreso, no registra conductas de indisciplina, presenta buena conducta y adecuada convivencia, manteniendo un buen relacionamiento con sus pares y funcionarios en general, además integra el grupo de vulnerables.

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Sobre Fernando González Karjallo la resolución de Kirchhofer destaca que el informe criminológico concluyó que el interno cuenta con un nivel de seguridad mínima, su calificación de riesgo es muy bajo, lo que permite deducir que a la fecha no se advierten indicadores que justifiquen la permanencia del mismo en un módulo destinado a personas que requieren mayores niveles de contención y seguridad.

Privilegios de RGD y su hijo en la cárcel

El 2 de julio pasado el Ministerio de Justicia trasladó a Ramón González Daher y a su hijo Fernando González Karjallo al Centro de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, tras investigaciones que detectaron presuntos privilegios y el acceso a objetos prohibidos (teléfonos celulares) dentro de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, donde estaban recluidos.

Dicho traslado de Ramón González Daher y su hijo, desde la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, se produjo luego de reiterados hallazgos de teléfonos celulares en poder de los condenados.

En enero de 2025 fueron incautados diez teléfonos celulares durante un procedimiento en la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo. Tras ese operativo, ambos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE).

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Sin embargo, en junio de este año volvieron a ser encontrados dos teléfonos iPhone: uno en la celda de Ramón González Daher y otro en la de Fernando González Karjallo, pese a los controles implementados en ese establecimiento.

Cumplen histórica condena por usura grave

El pasado 7 de setiembre se cumplieron cuatro años de la histórica condena que cumplen Ramón González Daher, a 15 años de cárcel, por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por lavado de activos provenientes de la usura.

El fallo fue dictado el 17 de diciembre de 2021 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por la jueza Claudia Criscioni (actualmente camarista), Yolanda Portillo y Yolanda Morel.

En el juicio oral que finalizó el 10 de diciembre de 2021 el entonces fiscal anticorrupción Osmar Legal (hoy juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) y la Abg. Patricia Doria, representante del querellante adhesivo Julio Mendoza Yampey; probaron que entre los años 2014 y 2019 el clan González Daher otorgó préstamos usurarios a al menos 156 personas.

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Aparte de las penas de cárcel el Tribunal de Sentencia ordenó también el comiso especial de los bienes del clan por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, es decir, más de 53 millones de dólares al cambio actual de la moneda americana (G. 5.800). Dicho monto es fruto de los intereses excesivos pagados por las víctimas de la usura, según lo probado en el juicio oral.