A La Gran 7-30
22 de septiembre de 2026 a la - 10:46

AUDIO: Fiscal confirma amenaza por investigar a Hernán Rivas

Christian Benítez en chaqueta azul y Patricia Sánchez en blusa negra, ambos con expresión de sorpresa en mesa rodeada de dispositivos.
Christian Benítez y Patricia Sánchez asistieron a la audiencia del juicio a Hernán David Rivas Román.Gentileza
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