Diputados: Otro intento de prohibir el matrimonio con menores

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), solo una veintena de países siguen admitiendo legalmente el matrimonio con menores de edad, entre ellos Paraguay, cuya Ley N° 5419/15 establece las excepciones que permiten que adolescentes de 16 años puedan contraer matrimonio de forma legal.

La ley actual, si bien prohíbe en general el matrimonio civil antes de los 18 años, también agrega que “los menores a partir de los dieciséis años cumplidos y hasta los dieciocho años, necesitan el consentimiento de sus padres o tutor para contraer nupcias. A falta o incapacidad de uno de los padres, bastará con el consentimiento del otro. Si ambos fueren incapaces o hubieren perdido la patria potestad, decidirá el Juez de la Niñez y la Adolescencia”.

Según mencionan las proyectistas Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo), Johanna Ortega (Partido País Solidario) los diputados de Yo Creo, Guillermo Rodríguez y Walter García, y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 se reportaron unos 7.108 adolescentes mujeres de entre 15 y 17 años en situación de matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados.

Agregan que, de esos más de 7.100 casos, 6.335 (89,1%) se encontraban en unión de hecho y 773 (15,5%) estaban casadas.

El proyecto cuenta con varios dictámenes, entre ellos, el de la Comisión de Niñez y Adolescencia que plantea agregar un artículo que obligue al rechazo de las solicitudes de autorización de matrimonio en trámite una vez promulgada la ley.

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“Las solicitudes judiciales de autorización para contraer matrimonio por personas menores de dieciocho (18) años que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley quedarán sin efecto por imperio de la misma y deberán ser archivadas sin más trámite por el órgano judicial competente”, señala la versión con modificaciones.

Yamil Esgaib quiere mantener el matrimonio con adolescentes

Por su parte, existe un dictamen de la Comisión de Justicia, presidida por el cartista Yamil Esgaib que solicita el rechazo de plano del proyecto.

Además de la rúbrica de Esgaib, dicho dictamen en contra está firmado por los también cartistas Néstor Castellanos, Liz Acosta, José Domingo “Mino” Adorno, Arturo Urbieta y Daniel Centurión (ANR, Añeteté).

El proyecto figura como punto 13 del orden del día de la sesión de la fecha, convocada para las 9:00.