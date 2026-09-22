Histórico: ¡Joshua Duerksen manejó el Fórmula 1 de Mercedes!

Un nuevo día histórico para el automovilismo nacional: Joshua Duerksen es el primer paraguayo en conducir un monoplaza de Fórmula 1. El piloto de 22 años realizó hoy un entrenamiento con la escudería Mercedes en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimão, Portugal. “Cuando el sueño finalmente se hace realidad”, publicó el equipo alemán en las redes sociales.

“Nuestro piloto de desarrollo, Joshua Dürksen, termina su primer TPC con el equipo, marcando un gol que ha tenido desde que puede recordar. Paraguay, esto es para ti”, continuó Mercedes en Instagram. El compatriota, que compite con Invicta Racing en la Fórmula 2, es piloto de desarrollo del vigente líder de constructores del Mundial 2026 de la categoría reina del automovilismo.

Joshua Duerksen: ¿Qué significa el TPC en la Fórmula 1?

Joshua Duerksen completó con Mercedes el “Testing of Previous Cars (TPC)”, un programa autorizado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) que permite a los equipos realizar ensayos privados utilizando monoplazas de temporadas anteriores. Los test son realizados en pista con licencia Grado 1 de FIA y que no formen parte del calendario actual.

¿Cuál fue el monoplaza Mercedes que condujo Joshua Duerksen?

Joshua Duerksen condujo el W16 E Performance, el monoplaza que Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team utilizó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 con el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli. El piloto paraguayo de 22 años completó 187 vueltas en los 4,653 kilómetros del trazado portugués durante dos días de ensayos.