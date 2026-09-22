Clima
22 de septiembre de 2026 a la - 05:33

Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo tendremos ambiente fresco y dónde hay alerta de tormentas?

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Este martes se registra un ambiente fresco en Paraguay, luego de una seguidilla de días calurosos. Las condiciones del tiempo siguen inestables en algunas zonas del país; seis departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” esta mañana.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

La mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, pero sí podrían darse precipitaciones en algunas zonas del Bajo Chaco y el norte de la Región Oriental.

De hecho, desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón.

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No se esperan precipitaciones o tormentas en Paraguay durante los próximos días.

Martes fresco

Las temperaturas bajaron considerablemente hoy, luego de una serie de días calurosos. Este martes se esperan máximas de 20 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas de hasta 12 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

16 °C

22 °C

San Pedro

15 °C

22 °C

Caacupé

13 °C

20 °C

Villarrica

13 °C

19 °C

Coronel Oviedo

14 °C

20 °C

Caazapá

13 °C

20 °C

Encarnación

12 °C

18 °C

San Juan Bautista

12 °C

19 °C

Paraguarí

13 °C

19 °C

Ciudad del Este

15 °C

23 °C

Asunción

15 °C

20 °C

Pilar

13 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

25 °C

Salto del Guairá

16 °C

23 ºC

Pozo Colorado

15 °C

20 °C

Fuerte Olimpo

19 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

16 °C

23 °C

Sin embargo, los índices volverían a subir en los próximos días, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 30 grados el jueves.