Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo tendremos ambiente fresco y dónde hay alerta de tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

La mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, pero sí podrían darse precipitaciones en algunas zonas del Bajo Chaco y el norte de la Región Oriental.

De hecho, desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón.

Lea más: Río Paraguay sigue en descenso, pero riesgo de inundaciones por El Niño se mantiene

No se esperan precipitaciones o tormentas en Paraguay durante los próximos días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martes fresco

Las temperaturas bajaron considerablemente hoy, luego de una serie de días calurosos. Este martes se esperan máximas de 20 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas de hasta 12 grados.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 16 °C 22 °C San Pedro 15 °C 22 °C Caacupé 13 °C 20 °C Villarrica 13 °C 19 °C Coronel Oviedo 14 °C 20 °C Caazapá 13 °C 20 °C Encarnación 12 °C 18 °C San Juan Bautista 12 °C 19 °C Paraguarí 13 °C 19 °C Ciudad del Este 15 °C 23 °C Asunción 15 °C 20 °C Pilar 13 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 25 °C Salto del Guairá 16 °C 23 ºC Pozo Colorado 15 °C 20 °C Fuerte Olimpo 19 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 16 °C 23 °C

Sin embargo, los índices volverían a subir en los próximos días, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 30 grados el jueves.