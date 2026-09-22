Clima en Paraguay: ¿hasta cuándo tendremos ambiente fresco y dónde hay alerta de tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.
La mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, pero sí podrían darse precipitaciones en algunas zonas del Bajo Chaco y el norte de la Región Oriental.
De hecho, desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón.
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No se esperan precipitaciones o tormentas en Paraguay durante los próximos días.
Martes fresco
Las temperaturas bajaron considerablemente hoy, luego de una serie de días calurosos. Este martes se esperan máximas de 20 grados centígrados en Asunción, 23 en Ciudad del Este, 18 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas de hasta 12 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
16 °C
22 °C
San Pedro
15 °C
22 °C
Caacupé
13 °C
20 °C
Villarrica
13 °C
19 °C
Coronel Oviedo
14 °C
20 °C
Caazapá
13 °C
20 °C
Encarnación
12 °C
18 °C
San Juan Bautista
12 °C
19 °C
Paraguarí
13 °C
19 °C
Ciudad del Este
15 °C
23 °C
Asunción
15 °C
20 °C
Pilar
13 °C
18 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
25 °C
Salto del Guairá
16 °C
23 ºC
Pozo Colorado
15 °C
20 °C
Fuerte Olimpo
19 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
16 °C
23 °C
Sin embargo, los índices volverían a subir en los próximos días, con máximas de 24 grados mañana en la capital y 30 grados el jueves.