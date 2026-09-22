A La Gran 7-30
22 de septiembre de 2026 a la - 09:57

AUDIO: “Hernán Rivas es una tortuguita en un poste”, dice diputado Roberto González

Hernán Rivas, con camisa de cuadros y saco azul, y Alba Zaracho, en blazer de cuadros, revisan documentos en un ambiente judicial.
Hernán David Rivas Román y Alba Zaracho participan en un juicio en Tribunales.Gentileza
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