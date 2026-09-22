A La Gran 7-30
22 de septiembre de 2026 a la - 10:50

AUDIO: “Hoy estoy más que convencido de que Hernán Rivas no es abogado”, afirma Bacchetta

El diputado Hernán Rivas jura como miembro ante el presidente Enrique Bacchetta (ANR, añetete). El mismo presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, asistió a la ceremonia de juramento.
Archivo, ABC Color
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