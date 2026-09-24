A La Gran 7-30
24 de septiembre de 2026 a la - 09:49

AUDIO: ¿Cómo impactará en el JEM el caso Rivas?: analizan estrategias ante “catástrofe institucional”

Mario Varela en traje oscuro, con expresión seria, habla con un periodista en un entorno formal, rodeado de banderas.
Senador Mario Varela (ANR), representante de la Cámara de Senadores ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)ABC TV
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