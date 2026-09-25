Defensa de Marset admite que es narco, pero niega actividades en EE.UU.

El pasado miércoles tuvo lugar en Alexandria, estado de Virginia (Estados Unidos) una audiencia probatoria en el marco del proceso previo al juicio al que será sometido en el país norteamericano el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, señalado como el supuesto líder de un esquema de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero que tenía su epicentro en Paraguay y abarcaba varios otros países del continente.

El juez federal estadounidense Rossie D. Alston Jr. programó para el 11 de enero de 2027 el inicio del juicio a Marset, quien fue detenido en Bolivia en marzo de este año y fue rápidamente extraditado a los Estados Unidos, donde es acusado de narcoterrorismo, lavado de dinero y otros delitos.

En una audiencia probatoria que duró unas dos horas el pasado miércoles, la defensa de Marset expuso ante el juez Alston Jr. una serie de mociones con la intención de lograr que los cargos contra el uruguayo sean desestimados, según reporta el Proyecto de Reportaje sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés), una organización internacional de periodistas de investigación.

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Según el reporte, la defensa de Marset – encabezada por el abogado Robert Feitel – inicialmente argumentó el acusado fue interrogado en circunstancias irregulares, sin asistencia de un abogado, por agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, luego de su detención y extradición.

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La defensa alega, por lo tanto, que las confesiones que Marset hizo a los agentes de la DEA que lo trasladaron a EE.UU. son inválidas por haber sido obtenidas de forma ilegal.

Argumentan contra acusación de narcoterrorismo

Feitel dijo ante el juez que Marset no niega ser un narcotraficante, pero alegó que su cliente evitó realizar actividades vinculadas al narcotráfico en los Estados Unidos, y afirmó que el Gobierno estadounidense busca endilgarle de manera forzada cargos de narcoterrorismo a su cliente vinculándolo con grupos criminales de la región como el Primer Comando Capital de Brasil o el Clan del Golfo colombiano, reporta el OCCRP.

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Esos grupos fueron designados como organizaciones terroristas internacionales por Estados Unidos y, por lo tanto, la Justicia estadounidense considera tener jurisdicción para la persecución de personas vinculadas a ellos.

Sobre ese punto, la defensa argumenta que las actividades por las cuales Marset es acusado en Estados Unidos tuvieron lugar antes de la designación de esos grupos como organizaciones terroristas.

Niegan que dinero sucio de Marset haya tocado bancos de EE.UU.

La Fiscalía estadounidense argumenta que Marset lavó decenas de millones de dólares provenientes de actividades relacionadas al narcotráfico valiéndose del sistema bancario de los Estados Unidos.

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Sin embargo, en la audiencia de esta semana, la defensa de Marset calificó como inválida la acusación original de lavado de dinero, afirmando que se basa en una sola transferencia que no pasó por los servidores de un banco estadounidense, sino entre dos bancos de otra nacionalidad. La Fiscalía, mientras tanto, alega que la transferencia interactuó con servidores del Bank of America.

El juez Alston Jr. tiene tiempo hasta el próximo 6 de noviembre para analizar lo expuesto en la audiencia y decidir si desestima los cargos o rechaza las mociones de la defensa y da luz verde al juicio.

En caso de ser sometido a juicio y hallado culpable, Sebastián Marset se expone incluso a una pena de cadena perpetua en Estados Unidos.