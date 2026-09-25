Clima
25 de septiembre de 2026 a la - 14:10

Meteorología: El Niño “se está poniendo duro” y no se descarta que luego venga La Niña

El fenómeno El Niño habitualmente se asocia a intensas precipitaciones y consecuentes inundaciones. Sin embargo, Meteorología adelanta que en el Chaco se podría dar un déficit de lluvias.
El fenómeno El Niño habitualmente se asocia a intensas precipitaciones y consecuentes inundaciones. Sin embargo, Meteorología adelanta que en el Chaco se podría dar un déficit de lluvias.FERNANDO ROMERO 19-08-25 LOCALES

El director de la Dirección General de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, se refirió a cómo las altas temperaturas intercaladas con varios periodos de lluvias y otros componentes del fenómeno El Niño afectarán al país durante el próximo semestre. “Se está poniendo duro El Niño”, advirtió.

Por ABC Color
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El escenario meteorológico cambiará paulatinamente a partir del martes debido a la posible llegada de precipitaciones. Sin embargo, la acumulación de calor y humedad provocada por el viento norte eleva el riesgo de que se desaten tormentas muy fuertes, advirtió el titular de Meteorología.

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A nivel global, el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a la Organización Meteorológica Mundial y a los servicios de la región. En el ámbito local, aunque habitualmente se asocian estas condiciones con inundaciones, Mingo advirtió que se ha previsto que en zonas como Boquerón ocurrirá un marcado déficit de lluvias, un escenario que podría repetir episodios pasados donde el Chaco requirió asistencia de agua en camiones.

En San Pedro se conformó el consejo departamental, con el objetivo de fortalecer la preparación y coordinación ante eventuales situaciones de emergencia
En San Pedro se conformó el consejo departamental,para la preparación y coordinación ante los efectos del Fenómeno de El Niño. Foto: archivo.

El especialista ha alertado sobre la presencia de altas temperaturas que afectarán a todo el territorio paraguayo. Las estimaciones han indicado que el valor térmico superará los 41 grados en departamentos como Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, además del norte de Concepción y San Pedro, impulsado por un intenso viento norte.

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El calor va a ser fuerte, advierte

Mingo ha detallado la evolución del temporal explicando que “a partir de hoy ya vamos a tener ese calor importante a nivel nacional, pero lo de sábado, domingo y lunes es que puede llegar a ser la famosa ola de calor”.

Grupo de personas en sala de conferencias, con Franco al centro, escuchando atentamente, vestidos formalmente.
En Presidente Franco, varias instituciones se reunen para coordinar acciones contra El Niño. Foto: archivo.

Desde el mes de marzo, diversas instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Agencia Espacial Paraguaya han mantenido reuniones y planes de acción preventivos.

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Las estimaciones meteorológicas señalan que el indicador ENOS en fase de El Niño se extenderá por lo menos hasta abril de 2027, e incluso no se descarta el posterior arribo del fenómeno de La Niña.

Tras las informaciones compartidas durante los encuentros y las visitas de autoridades nacionales, los pobladores del barrio Sagrada Familia impulsaron una gran minga ambiental
Pobladores del barrio Sagrada Familia en San Pedro impulsaron una gran minga ambiental como parte de los preparativos ante posibles eventos del Fenómeno de El NIño. Foto: archivo.

Sobre este posible escenario, Mingo sostuvo: “No me sorprendería que la atmósfera a esta altura del año en el 2027 pueda darnos una Niña también. Si tenemos sistemas resilientes que ya se están preparando para eso, después que venga El Niño, La Niña o el que quiera venir; le podemos enfrentar a Godzilla, a King Kong o al Super todo, pero tenemos que empezar en algún momento”.

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Frente al descenso en el caudal de los ríos y los días de intenso calor, Meteorología ha reiterado la necesidad de extremar los cuidados en las zonas de recreación acuática. Mingo alertó que “las altas temperaturas atraen situaciones de querer refrescarse” y remarcó que el bajo nivel del río Paraguay incrementa el riesgo de accidentes y ahogamientos debido a la presencia de canales desbordados y cortes profundos cerca de la orilla.

El ingeniero Eduardo Doce, de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, encargado del monitoreo, el fenómeno podría alcanzar una intensidad superior a registros históricos. La inundación de 1983 es considerada hasta hoy como la más grave del siglo.
La llegada de un fenómeno climático El Niño que se perfila como sin precedentes, con proyecciones que podrían superar incluso la histórica inundación de 1983. Foto: archivo.

El sur también va a ser afectado

Para la región sur del país, las previsiones para este fin de semana indican marcas térmicas de entre 36 y 38 grados, mientras la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja durante el fin de semana.

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Eduardo Mingo precisó que el fenómeno obedece a un cuadro de calor extremo en el que la masa de aire caliente eleva de forma drástica la sensación térmica en varias regiones del país.

El director de la Dirección General de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo en los estudios de ABC Cardinal. Foto: archivo.
El director de la Dirección General de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo en los estudios de ABC Cardinal. Foto: archivo.

El especialista ha advertido sobre la energía acumulada señalando que: “Si hay demasiada energía, ¿cómo eso después desencadena la liberación de la energía? Y suelen ser tormentas muy fuertes”, por lo que ha instado a mantener la atención sobre los avisos oficiales.