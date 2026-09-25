Meteorología: El Niño “se está poniendo duro” y no se descarta que luego venga La Niña

El escenario meteorológico cambiará paulatinamente a partir del martes debido a la posible llegada de precipitaciones. Sin embargo, la acumulación de calor y humedad provocada por el viento norte eleva el riesgo de que se desaten tormentas muy fuertes, advirtió el titular de Meteorología.

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A nivel global, el fenómeno de El Niño mantiene en alerta a la Organización Meteorológica Mundial y a los servicios de la región. En el ámbito local, aunque habitualmente se asocian estas condiciones con inundaciones, Mingo advirtió que se ha previsto que en zonas como Boquerón ocurrirá un marcado déficit de lluvias, un escenario que podría repetir episodios pasados donde el Chaco requirió asistencia de agua en camiones.

El especialista ha alertado sobre la presencia de altas temperaturas que afectarán a todo el territorio paraguayo. Las estimaciones han indicado que el valor térmico superará los 41 grados en departamentos como Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, además del norte de Concepción y San Pedro, impulsado por un intenso viento norte.

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El calor va a ser fuerte, advierte

Mingo ha detallado la evolución del temporal explicando que “a partir de hoy ya vamos a tener ese calor importante a nivel nacional, pero lo de sábado, domingo y lunes es que puede llegar a ser la famosa ola de calor”.

Desde el mes de marzo, diversas instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), el Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Agencia Espacial Paraguaya han mantenido reuniones y planes de acción preventivos.

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Las estimaciones meteorológicas señalan que el indicador ENOS en fase de El Niño se extenderá por lo menos hasta abril de 2027, e incluso no se descarta el posterior arribo del fenómeno de La Niña.

Sobre este posible escenario, Mingo sostuvo: “No me sorprendería que la atmósfera a esta altura del año en el 2027 pueda darnos una Niña también. Si tenemos sistemas resilientes que ya se están preparando para eso, después que venga El Niño, La Niña o el que quiera venir; le podemos enfrentar a Godzilla, a King Kong o al Super todo, pero tenemos que empezar en algún momento”.

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Frente al descenso en el caudal de los ríos y los días de intenso calor, Meteorología ha reiterado la necesidad de extremar los cuidados en las zonas de recreación acuática. Mingo alertó que “las altas temperaturas atraen situaciones de querer refrescarse” y remarcó que el bajo nivel del río Paraguay incrementa el riesgo de accidentes y ahogamientos debido a la presencia de canales desbordados y cortes profundos cerca de la orilla.

El sur también va a ser afectado

Para la región sur del país, las previsiones para este fin de semana indican marcas térmicas de entre 36 y 38 grados, mientras la probabilidad de lluvias se mantiene muy baja durante el fin de semana.

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Eduardo Mingo precisó que el fenómeno obedece a un cuadro de calor extremo en el que la masa de aire caliente eleva de forma drástica la sensación térmica en varias regiones del país.

El especialista ha advertido sobre la energía acumulada señalando que: “Si hay demasiada energía, ¿cómo eso después desencadena la liberación de la energía? Y suelen ser tormentas muy fuertes”, por lo que ha instado a mantener la atención sobre los avisos oficiales.