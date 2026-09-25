Argentina vs. Paraguay: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo la final por el oro en los Juegos Odesur 2026

La selección de Paraguay defiende el oro de los Juegos Odesur. La Albirroja Sub 20 de Antolín Alcaraz enfrenta hoy a Argentina en la Final del Fútbol masculino de la edición Santa Fe 2026 del certamen multideportivo. El partido comienza a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.
Argentina vs. Paraguay: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 15:00 horas
- Argentina: 15:00 horas
- Brasil: 15:00 horas
- Uruguay: 15:00 horas
- Chile: 14:00 horas
- Ecuador: 13:00 horas
- Colombia: 13:00 horas
- Perú: 13:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
- Bolivia: 14:00 horas
- El Salvador: 12:00 horas
- México: 12:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas
- Estados Unidos - Este: 14:00 horas
- Inglaterra: 19:00 horas
- España: 20:00 horas
- Bélgica: 20:00 horas
- Marruecos: 19:00 horas
- Sudáfrica: 20:00 horas
Argentina vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Argentina vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
- Youtube - Comité Olímpico Paraguayo
- Youtube - ODESUR