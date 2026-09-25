Selección Paraguaya
25 de septiembre de 2026 a la - 11:53

Argentina vs. Paraguay: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo la final por el oro en los Juegos Odesur 2026

Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 posan para la fotografía previa al partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 posan para la fotografía previa al partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.@Albirroja

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Argentina en la Final del Fútbol masculino de los Juegos Odesur 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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La selección de Paraguay defiende el oro de los Juegos Odesur. La Albirroja Sub 20 de Antolín Alcaraz enfrenta hoy a Argentina en la Final del Fútbol masculino de la edición Santa Fe 2026 del certamen multideportivo. El partido comienza a las 15:00, hora de nuestro país, en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario.

Argentina vs. Paraguay: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 15:00 horas
  • Argentina: 15:00 horas
  • Brasil: 15:00 horas
  • Uruguay: 15:00 horas
  • Chile: 14:00 horas
  • Ecuador: 13:00 horas
  • Colombia: 13:00 horas
  • Perú: 13:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas
  • Bolivia: 14:00 horas
  • El Salvador: 12:00 horas
  • México: 12:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 11:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 14:00 horas
  • Inglaterra: 19:00 horas
  • España: 20:00 horas
  • Bélgica: 20:00 horas
  • Marruecos: 19:00 horas
  • Sudáfrica: 20:00 horas
Eduardo Delmás, futbolista de la selección paraguaya Sub 20, celebra un gol en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Eduardo Delmás, futbolista de la selección paraguaya Sub 20, celebra un gol en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.

Argentina vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 festejan la victoria en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.
Los jugadores de la selección de Paraguay Sub 20 festejan la victoria en el partido frente a Venezuela por la fecha 2 del Grupo B del Fútbol masculino de los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en el estadio Marcelo Bielsa, en Rosario, Argentina.

Argentina vs. Paraguay: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

  • Youtube - Comité Olímpico Paraguayo
  • Youtube - ODESUR