A La Gran 7-30
24 de septiembre de 2026 a la - 09:43

AUDIO: Hernán Rivas: defensa pedirá su absolución en alegatos finales

Alba Zaracho con blusa de puntos verdes y chaqueta beige, conversando con Hernán Rivas, mientras un hombre observa en segundo plano.
La Abg. Alba Zaracho junto a su defendido Hernán Rivas, exsenador colorado acusado por el caso de su título falso de abogado.Gustavo Machado ABC
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