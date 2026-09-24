A La Gran 7-30
24 de septiembre de 2026 a la - 11:19

AUDIO: Operativo Aurelia: la dueña del inmueble allanado niega nexos con el iraquí buscado

Escena exterior con vehículos, una camioneta blanca y un coche de policía, rodeados de vegetación en una calle tranquila.
La policía lleva a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Manorá, Asunción, por tráfico ilegal de oro.Brian Cáceres
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