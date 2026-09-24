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24 de septiembre de 2026 a la - 11:03

AUDIO: Red internacional de tráfico de oro: Paraguay, país de tránsito

Incautan 22 kilos de lingotes de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi
Incautan 22 kilos de lingotes de oro en el aeropuerto Silvio Pettirossi De Iván Leguizamón Destinatario Fotografía ABC Color Responder a ileguizamon@abc.com.py Fecha 16-11-2025 10:20
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