A La Gran 7-30
20 de octubre de 2026 - 21:41

AUDIO: ¿Se viene una nueva suba del diésel?

Estación de servicios Copetrol exhibe precios altos de combustibles en un cartel con números rojos brillantes.
Los precios de combustibles como gasolina y diésel aumentaron en la estación de servicios Copetrol.Pedro González
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.