Nacionales
20 de octubre de 2026 - 22:32

Hospital General de Asunción: inician obras y abren canal de consulta

Grupo de ocho personas, en su mayoría mujeres, con cascos de seguridad y chalecos de alta visibilidad, discuten en un terreno abierto.
Residentes del área de influencia del HGA participan en una reunión informativa organizada por el MOPC.

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mantuvieron el primer encuentro informativo con residentes del área de influencia del futuro Hospital General de Asunción (HGA). Durante la jornada, se detallaron las fases del proyecto, se explicaron los planes para mitigar el impacto del tráfico en la zona y se habilitaron canales directos de atención ciudadana.

Por ABC Color
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Tras la emisión de la orden de inicio del Hospital General de Asunción (HGA), los equipos técnicos comenzaron con el armado de obradores, estudios geotécnicos y movimientos preliminares de suelo. La construcción se llevará a cabo en un predio municipal de 11 hectáreas ubicado en Asunción, del cual se cedieron 5,5 hectáreas para la infraestructura hospitalaria.

La arquitecta Leticia Herreros, encargada de obra del MOPC, aclaró en declaraciones a ABC que los asentamientos de viviendas situados en la franja frontal del inmueble no serán intervenidos. La edificación se concentrará exclusivamente en la superficie libre asignada, garantizando el respeto al entorno residencial existente.

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Durante la mesa de socialización realizada con los pobladores locales, las autoridades presentaron los pormenores de la obra y escucharon las principales inquietudes del vecindario, centradas en el flujo vehicular, los accesos y el drenaje hídrico.

Mujer con casco blanco y chaleco naranja observa un terreno en construcción, rodeada de cercas de plástico naranja y árboles.
Una mujer supervisa el terreno del futuro Hospital General de Asunción durante un encuentro del MOPC con vecinos.

Al respecto, la profesional explicó que la Dirección de Vialidad del MOPC trabaja en paralelo en los estudios técnicos necesarios para definir accesos seguros y adecuados.

Asimismo, destacó que el nuevo centro asistencial se consolidará como un polo de desarrollo económico para la zona y generará puestos de trabajo directos para la mano de obra local.

Plazos de la obra y vías de contacto

El cronograma oficial contempla 24 meses para la etapa de edificación. Una vez completada la infraestructura física, el Ministerio de Salud asumirá el equipamiento y la puesta en funcionamiento del centro asistencial. El contrato contempla además un periodo posterior de 18 meses de mantenimiento a cargo de la empresa constructora.

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Grupo de personas discute en un ambiente exterior, destacando a un hombre mayor con camiseta roja y dos mujeres con blusas claras.
Residentes plantean inquietudes en la reunión sobre el Hospital General de Asunción con autoridades del MOPC.

Para atender dudas, sugerencias o reclamos de la comunidad, las autoridades habilitaron la línea telefónica y de WhatsApp 0981 137 869. Del mismo modo, se prevé la instalación de una mesa presencial de atención ciudadana directamente en el predio de la obra una vez culminado el montaje de los obradores.