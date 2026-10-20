Hospital General de Asunción: inician obras y abren canal de consulta

Tras la emisión de la orden de inicio del Hospital General de Asunción (HGA), los equipos técnicos comenzaron con el armado de obradores, estudios geotécnicos y movimientos preliminares de suelo. La construcción se llevará a cabo en un predio municipal de 11 hectáreas ubicado en Asunción, del cual se cedieron 5,5 hectáreas para la infraestructura hospitalaria.

La arquitecta Leticia Herreros, encargada de obra del MOPC, aclaró en declaraciones a ABC que los asentamientos de viviendas situados en la franja frontal del inmueble no serán intervenidos. La edificación se concentrará exclusivamente en la superficie libre asignada, garantizando el respeto al entorno residencial existente.

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Durante la mesa de socialización realizada con los pobladores locales, las autoridades presentaron los pormenores de la obra y escucharon las principales inquietudes del vecindario, centradas en el flujo vehicular, los accesos y el drenaje hídrico.

Al respecto, la profesional explicó que la Dirección de Vialidad del MOPC trabaja en paralelo en los estudios técnicos necesarios para definir accesos seguros y adecuados.

Asimismo, destacó que el nuevo centro asistencial se consolidará como un polo de desarrollo económico para la zona y generará puestos de trabajo directos para la mano de obra local.

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Plazos de la obra y vías de contacto

El cronograma oficial contempla 24 meses para la etapa de edificación. Una vez completada la infraestructura física, el Ministerio de Salud asumirá el equipamiento y la puesta en funcionamiento del centro asistencial. El contrato contempla además un periodo posterior de 18 meses de mantenimiento a cargo de la empresa constructora.

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Para atender dudas, sugerencias o reclamos de la comunidad, las autoridades habilitaron la línea telefónica y de WhatsApp 0981 137 869. Del mismo modo, se prevé la instalación de una mesa presencial de atención ciudadana directamente en el predio de la obra una vez culminado el montaje de los obradores.