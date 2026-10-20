MIC exige firma electrónica obligatoria para trámites de EAS desde noviembre

Desde el 9 de noviembre, todas las gestiones vinculadas a las Empresas de Acciones Simplificadas (EAS) deberán contar con la Firma Electrónica Cualificada (FEC), según comunicó el propio Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

La medida busca reforzar la seguridad jurídica, la trazabilidad documental y acelerar la transformación digital en la gestión pública empresarial.

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La normativa abarca para la constitución de la sociedad, como el Estatuto Social, ya sea presentado en formato de Proforma, contrato privado o escritura pública, deberá incluir como mínimo una firma electrónica estampada sobre el documento digital.

También incluye para los trámites y comunicaciones. La exigencia se extiende a la notificación de asambleas, transferencias de acciones, designación o modificación de autoridades, reformas estatutarias y cualquier otra comunicación corporativa.

Todas las sociedades deberán canalizar estos procesos exclusivamente a través de la Plataforma EAS.

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¿Quiénes pueden firmar digitalmente?

Para garantizar la validez legal de las presentaciones, la Firma Electrónica Cualificada asignada al documento podrá corresponder un representante legal de la empresa, un escribano público o una persona debidamente autorizada por la firma o estructura jurídica.

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Esta disposición del MIC se enmarca en las directrices establecidas por la Resolución M.E.F. N.º 337/2026 del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual fija las reglas complementarias para la gestión de registros e integración documental mediante el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA).