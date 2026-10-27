A La Gran 7-30
27 de octubre de 2026 - 08:26

AUDIO: Disponen detención de director y jefe de seguridad de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada

Siete policías, incluyendo un instructor activo, conversan en un entorno de seguridad frente a una reja metálica.
Siete policías se agrupan y conversan afuera de la cárcel de máxima seguridad 'Martín Mendoza' en Emboscada.Pablo Otazú
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