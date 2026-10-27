Renunció otra Nepobaby: hija de Beto Ovelar dejó el Poder Judicial luego de denuncias por planillerismo

Según una investigación de El Observador, desde su nombramiento en febrero de este año, Ovelar Ayala, todos los meses acumulaba llegadas tardías, ausencias injustificadas, licencias con y sin goce de sueldo y permisos de salud. La joven había ingresado al Poder Judicial bajo nombramiento interino a partir del 1 de febrero de 2026, con un salario de aproximadamente G. 3.266.690 mensuales.

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A partir de esa resolución, no se presentó a trabajar ni una vez en los primeros quince días desde su designación. Durante su primer mes, trabajó solo cuatro días, de los cuales llegó tarde un día y en ningún momento recibió sanción alguna, según los reportes del medio. La misma fue acumulando faltas a lo largo del año sin completar un solo mes de asistencia.

La Acordada N.º 1679, que reglamenta los procedimientos relativos a la administración del personal del Poder Judicial, establece hasta 20 días hábiles al año para licencias por motivos particulares para los funcionarios y la misma, sumando todas sus ausencias a lo largo del año, sobrepaso por escándalo ese límite sin haber sido apercibida.

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Renunció

Luego de que se hiciera pública la irregularidad, la joven de 22 años presentó renuncia al cargo, la cual fue aceptada por Resolución N° 1545 del 26 de octubre de 2026, firmada por ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluyendo al presidente Alberto Martínez Simón. El cese rige a partir de noviembre de 2026. En tanto que la funcionaria alegó “motivos particulares” para dar un paso al costado en sus funciones.