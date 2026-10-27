Según investigación fiscal, Eddie Jara movió G. 5.547 millones “en efectivo”

Entre todos los hallazgos que se relatan en el acta de imputación de la fiscala Yeimy Adle se destacan millonarios movimientos que el extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, realizaba en efectivo. Entre el 16 de agosto de 2023 y marzo de 2026, se detectaron depósitos y pagos por G. 5.547 millones que no tendrían un débito bancario correlativo ni una “fuente lícita documentalmente acreditada”, según el acta de imputación por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía aclaró que esa cifra representa solo las operaciones que, hasta la fecha de la imputación, pudieron ser identificadas bajo ese criterio, no se trata de la totalidad de los movimientos financieros del exfuncionario.

Depósitos, tarjetas y préstamos

El monto total señalado corresponde a diez componentes individualizados por la Fiscalía, a partir de la revisión de extractos bancarios, comprobantes de pago, resúmenes de tarjetas de crédito, planes de cuotas, contratos y otros documentos incorporados a la causa.

La cifra más elevada es la vinculada a pagos de tarjetas de crédito, que suman G. 1.383 millones.

Le siguen los depósitos en efectivo en cuentas de Jara en tres bancos, por G. 1.271 millones, y las cuotas de préstamos de dos bancos, por G. 1.157 millones. Todas esas transacciones –señala la Fiscalía– se habrían realizado en efectivo, sin un débito bancario correlativo identificado.

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La Fiscalía incluyó, además, G. 715 millones en pagos vinculados con vehículos de Garden Automotores SA y G. 567 millones correspondientes a pagos documentados a Toyotoshi SA por vehículos Toyota Fortuner y Toyota Land Cruiser 300.

La lista se completa con G. 264 millones en pagos en efectivo al acreedor Jorge Antonio Ibarra Heredia; G. 99 millones correspondientes a la cancelación de un préstamo del Banco Familiar; G. 45 millones de saldo de una tarjeta de crédito de la misma entidad; G. 31 millones por un seguro de vida, y G. 10 millones abonados en efectivo al Club Centenario.

Cuotas que superaban el salario mensual

Otro aspecto señalado en el acta es la carga financiera que habría soportado Jara durante su segundo periodo al frente de Petropar. La institución informó que el exfuncionario percibió G. 1.370 millones en salarios desde su reingreso a la función pública, el 16 de agosto de 2023.

Hasta septiembre de 2025, su remuneración mensual era de G. 40,4 millones. Desde octubre de ese año, aumentó a G. 44,9 millones.

Sin embargo, en determinados meses, las cuotas abonadas a dos bancos y una cooperativa habrían alcanzado conjuntamente G. 90,9 millones, según la Fiscalía. El importe superaba ampliamente su salario mensual, incluso antes de considerar pagos de tarjetas de crédito, seguros, alquileres y cuotas de vehículos.

Entre las obligaciones financieras mencionadas en la imputación figuran un préstamo de Basa por G. 390 millones, otro de Itaú por G. 890 millones y uno de la Cooperativa Universitaria por G. 250 millones.

Saldo negativo en 29 de 32 meses

El análisis mensual incorporado a la documentación también muestra un desequilibrio entre los ingresos percibidos por Jara de Petropar y los egresos documentados durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y marzo de 2026.

En 29 de los 32 meses analizados, Jara cerró con saldo negativo, es decir, con egresos superiores a los ingresos mensuales consignados.

Uno de los casos más llamativos se registró en octubre de 2025, cuando los egresos documentados alcanzaron G. 570 millones, frente a ingresos de G. 44 millones. Ese mes presentó un saldo negativo de G. 525 millones.

En noviembre de 2025, los egresos llegaron a G. 348 millones, con un saldo desfavorable de G. 303 millones.

También se registraron saldos negativos importantes en julio de 2025, por G. 282 millones, y diciembre de 2024, por G. 253 millones.

Debía mucho, pero era prestamista

A pesar de esos saldos negativos cada mes, Eddie Jara informaba que realizaba millonarios préstamos que la Fiscalía consideró fueron “sin origen demostrado”.

Por ejemplo, en su declaración jurada de bienes del año 2023, informó que tenía a cobrar G. 700 millones prestados a Diana Paola Gamarra Agüero, una mujer que se dedicaba supuestamente al rubro de seguridad y tenía también un emprendimiento de empanadas denominado “Empanadas Sabrositas”. Según el análisis fiscal de sus declaraciones tributarias y los informes financieros, sus ingresos y egresos no permitirían explicar por sí solos la recepción de G. 700 millones ni su capacidad para devolverlos y pagar los intereses documentados, señaló el Ministerio Público.

También informó de otro préstamo realizado en efectivo a Marilín Ayala de Macchi, por G. 2.800 millones. Según su reporte, el 10 de junio de 2023 le había entregado esa suma en efectivo: US$ 140.000, equivalentes a G. 1.036 millones, y otros G. 1.764 millones.

Para intentar explicar el origen de esos recursos, Jara habría invocado un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000 con un hombre identificado como Francisco Vera Figueredo, supuestamente suscrito el 3 de mayo de 2023. Sin embargo, la Fiscalía alegó que no pudo identificar una fuente financiera trazable.

Solo pudo justificar el 2,67%

El examen patrimonial realizado por el ministerio público a Eddie Jara reveló que solo se pudo justificar el origen del 2,67% de sus bienes y no así otros G. 5.547 millones, según detalla la imputación fiscal.

Tras aceptar la imputación contra Jara y su exesposa, Karina Otazú -por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, respectivamente-, el juez Osmar Legal resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía de bloquear los bienes y cuentas bancarias.

Legal resolvió el secuestro de tres vehículos de alta gama y el embargo de los fondos existentes.