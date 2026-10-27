Hoy se despiden dos diputados de la Cámara Baja y asumirán sus suplentes

Hoy para las 9:00 está convocada la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la que será la última para los diputados Sebastián Remesowski (ANR, Peñista) y Alejo Ríos (PLRA, Nuevo Liberalismo) que fueron electos intendentes en las pasadas elecciones del pasado 4 de octubre.

En el caso de Remesowski, este había asumido la banca el 13 de diciembre de 2023 tras la muerte del diputado cartista por Itapúa, Walter Harms, que pereció en un accidente aéreo.

Dos años y 9 meses después, el diputado colorado por Itapúa vuelve a dejar la banca para asumir como intendente electo de Encarnación, esto tras derrotar a su colega diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo).

La asunción formal como jefe comunal será el 3 de noviembre próximo, por lo que tiene plazo hasta esa fecha para presentar renuncia formal.

Remesowski, no obstante, ya se había despedido de sus colegas en la sesión del pasado martes 13 de octubre y luego en una fiesta junto al presidente de la República, Santiago Peña, el mismo día del quiebre definitivo de Honor Colorado.

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En su reemplazo deberá asumir el funcionario antiguo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Rubén Darío Benítez Benítez, que se espera que se sume a la bancada mayoritaria oficialista.

De hijo a padre en Caaguazú

También será el “último partido oficial”, del diputado liberal por Caaguazú, Alejo Ríos, que en su caso está obligado a renunciar para asumir como intendente de la ciudad de Caaguazú, capital del departamento del mismo nombre.

En su caso, el traspaso en la municipalidad será de hijo a padre, ya que el intendente saliente José “Papu” Ríos (PLRA, Nuevo Liberalismo) es hijo del diputado e intendente electo.

Ríos, exgobernador de Caaguazú, había asumido como diputado -como la mayoría de sus colegas electos- el 30 de junio de 2023, y ahora le dejará la banca a Fernando Ismael Da Silva Sánchez.

El suplente Da Silva Sánchez se desempeña actualmente como médico odontólogo nombrado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), pero principalmente es hijo de la exdiputada (hasta el 2023), Esmérita Sánchez (PLRA).