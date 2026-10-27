Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo este martes y cuándo vuelven las tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

A pesar de la alta nubosidad que se espera en la mayor parte del país, solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

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Sin embargo, las precipitaciones se extenderían a más zonas a partir de mañana, miércoles, y para el jueves se esperan no solo lluvias, sino también tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido durante las tardes en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 19 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 16 °C 26 °C San Pedro 14 °C 26 °C Caacupé 13 °C 24 °C Villarrica 12 °C 25 °C Coronel Oviedo 12 °C 25 °C Caazapá 12 °C 24 °C Encarnación 12 °C 24 °C San Juan Bautista 13 °C 23 °C Paraguarí 12 °C 24 °C Ciudad del Este 12 °C 25 °C Asunción 14 °C 25 °C Pilar 13 °C 23 °C Pedro Juan Caballero 15 °C 24 °C Salto del Guairá 14 °C 25 ºC Pozo Colorado 16 °C 25 °C Fuerte Olimpo 19 °C 29 °C Mariscal Estigarribia 17 °C 26 °C

Los índices subirían levemente mañana, pero el jueves volverían a niveles similares a los de hoy.