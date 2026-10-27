Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo este martes y cuándo vuelven las tormentas?

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.
A pesar de la alta nubosidad que se espera en la mayor parte del país, solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.
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Sin embargo, las precipitaciones se extenderían a más zonas a partir de mañana, miércoles, y para el jueves se esperan no solo lluvias, sino también tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Fresco a cálido
El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido durante las tardes en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 19 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
16 °C
26 °C
San Pedro
14 °C
26 °C
Caacupé
13 °C
24 °C
Villarrica
12 °C
25 °C
Coronel Oviedo
12 °C
25 °C
Caazapá
12 °C
24 °C
Encarnación
12 °C
24 °C
San Juan Bautista
13 °C
23 °C
Paraguarí
12 °C
24 °C
Ciudad del Este
12 °C
25 °C
Asunción
14 °C
25 °C
Pilar
13 °C
23 °C
Pedro Juan Caballero
15 °C
24 °C
Salto del Guairá
14 °C
25 ºC
Pozo Colorado
16 °C
25 °C
Fuerte Olimpo
19 °C
29 °C
Mariscal Estigarribia
17 °C
26 °C
Los índices subirían levemente mañana, pero el jueves volverían a niveles similares a los de hoy.