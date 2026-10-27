Clima
27 de octubre de 2026 - 05:18

Clima en Paraguay: ¿Cómo estará el tiempo este martes y cuándo vuelven las tormentas?

Río Paraguay con el cielo nublado
Cielo nublado en la Costanera Norte, en un atardecer de verano.Marta Escurra

Aunque en la mayor parte del país se espera un día con condiciones climáticas estables, en algunas zonas persiste la posibilidad de lluvias dispersas, según anuncia la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

A pesar de la alta nubosidad que se espera en la mayor parte del país, solo se esperan lluvias dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

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Sin embargo, las precipitaciones se extenderían a más zonas a partir de mañana, miércoles, y para el jueves se esperan no solo lluvias, sino también tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene fresco por las mañanas y cálido durante las tardes en Paraguay. Hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco, con mínimas entre 12 y 19 grados.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

16 °C

26 °C

San Pedro

14 °C

26 °C

Caacupé

13 °C

24 °C

Villarrica

12 °C

25 °C

Coronel Oviedo

12 °C

25 °C

Caazapá

12 °C

24 °C

Encarnación

12 °C

24 °C

San Juan Bautista

13 °C

23 °C

Paraguarí

12 °C

24 °C

Ciudad del Este

12 °C

25 °C

Asunción

14 °C

25 °C

Pilar

13 °C

23 °C

Pedro Juan Caballero

15 °C

24 °C

Salto del Guairá

14 °C

25 ºC

Pozo Colorado

16 °C

25 °C

Fuerte Olimpo

19 °C

29 °C

Mariscal Estigarribia

17 °C

26 °C

Los índices subirían levemente mañana, pero el jueves volverían a niveles similares a los de hoy.