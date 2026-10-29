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29 de octubre de 2026 - 12:46

AUDIO: “Nos interesan las documentaciones”, dice la Policía sobre constitución en dependencias del Ministerio de Justicia

Luis López, con gorra camuflada y camiseta clara, habla ante micrófonos de medios con expresión seria en un ambiente exterior.
Luis López habla durante el procedimiento fiscal en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.Pablo Otazú
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