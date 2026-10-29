Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco

Ayer, miércoles, el exconsejero del Instituto de Previsión Social (IPS) Carlos Pereira hizo llegar a las autoridades de la previsional una propuesta con la que se busca, según afirma, el blindaje de los fondos e instrumentos financieros que la institución tiene actualmente depositados en Ueno Bank.

La propuesta de Pereira consiste en que el IPS pase a tener representación en el directorio de Ueno Bank como accionista al inyectar al banco, en concepto de capital primario, 30 millones de dólares del Autoseguro Operativo de su Fondo de Jubilaciones, una reserva de contingencia que retiene un porcentaje sobre los créditos concedidos por el Fondo para absorber saldos insolutos en caso de fallecimiento del deudor.

(Los 30 millones de dólares del fondo de contingencia) son un “activo previsional estático y pasivo del IPS” que representa “una oportunidad estratégica para transformarse en un instrumento de salvaguarda patrimonial, rentabilidad continua e impacto institucional directo”, argumenta la propuesta de Pereira.

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El consejero añade que, bajo ese esquema, “los fondos no ingresan para especulación o extracción de caja a corto plazo, sino como un aporte de capital de largo aliento que fortalece la estructura (de Ueno) y consolida la inversión previsional”.

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Supuestos beneficios

Según la propuesta, esta beneficiaría al IPS porque “elimina su pasivo exigible y de manera simultánea permite a los jubilados inyectar; (si los jubilados consideren factible) y pasan a capitalizar el banco, fortaleciendo el patrimonio de la entidad”, y al mismo tiempo fortalece de forma directa el patrimonio neto de Ueno, “dando respuesta técnica y definitiva a las observaciones de las calificadoras internacionales (como Fitch) y cumpliendo con estrictos estándares de idoneidad y buen gobierno corporativo”.

La medida tendría como condición obligatoria que dos representantes designados por el Gremio de Jubilados del IPS pasen a integrar el directorio de Ueno “con asiento pleno”, con potestad de auditar la evolución de la cartera y fiscalizar decisiones operativas y estratégicas vinculadas.

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La propuesta es presentada en un contexto de tensión en torno a los depósitos de instrumentos del IPS en ese banco – vinculado a exsocios comerciales del presidente Santiago Peña -, en el que gremios de jubilados y pensionados exigen que la previsional retire sus depósitos de esa entidad bancaria, en reacción a recurrentes denuncias públicas referidas a supuestas irregularidades operativas y transgresiones al marco legal vigente en torno al depósito de fondos del IPS en Ueno.

IPS rechazaría propuesta

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el presidente del IPS, Derlis León, adelantó que, a priori, el Consejo de Administración de la institución considera inviable la propuesta que ha hecho de la propuesta de Pereira.

“De manera prematura, no hay un análisis positivo”, dijo. “Los técnicos me hablan de que esto no está en la línea de lo que venimos haciendo”.

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En una conferencia de prensa, también hoy, la gerente financiera del IPS, Gladys Vera, señaló que hay un antecedente negativo de una medida similar, implementada en 1997, cuando el IPS utilizó fondos propios para capitalizar el Banco Desarrollo, lo que eventualmente resultó en pérdidas para la previsional.

Aunque las autoridades del IPS afirmaron que es “casi seguro” que se rechace la propuesta, León indicó que Pereira fue convocado a presentar “en profundidad” su propuesta ante el Consejo de Administración en la tarde de hoy.