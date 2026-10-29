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29 de octubre de 2026 - 12:47

AUDIO: Viceministro asegura que el módulo donde se produjo la fuga en Emboscada no era una “celda vip”

Rubén Maciel, de cabello canoso y traje azul oscuro, sentado en su oficina con documentos y un computador. Se muestra tranquilo.
Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia
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