“Taiwán no nos toma en serio”

“Nuestras exportaciones han caído en un 50 por ciento con relación al año pasado, gran parte de estos envíos se han realizado con pérdidas. El frigorífico Upisa (Unión de Productores de Itapúa SA) hizo un esfuerzo grandioso para exportar carne de cerdo y para que no haya una caída en el precio que perjudicaría aun más a los productores”, señaló primeramente el doctor Schaffrath.

Acumulando pérdidas

“Cada mes nosotros estamos analizando desde la asociación los números, tanto de los productores como de la industria, y podemos decir que estamos acumulando pérdidas desde el año pasado, si bien la reducción del precio del maíz ayudó, hay otros insumos que han subido, y hasta ahora ni empate estamos logrando”, explicó.

Hartos de los espejitos

Sobre la posibilidad de la apertura del mercado de Taiwán para el envío de la carne de cerdo, el titular de la ACCP dijo: “Nosotros estamos gestionando desde hace casi 4 años la posibilidad de enviar carne de cerdo a Taiwán, hicimos todas las documentaciones que nos pidieron, cumplimos con todos los requisitos, sea de productores, granjas, industrias, sanidad. No sentimos una voluntad de parte de ellos, estamos hartos de los espejitos, no nos toman en serio, con Senacsa se hizo un gran trabajo para entregar lo que pedían y no pasa nada”.

Palabras que no se cumplen

“A fin de setiembre tuvimos una cena con inversiones en una actividad organizada por Rediex, una noche antes el embajador (José Chih-Chen Han) nos dijo que máximo en 30 días tendríamos una perspectiva muy grande, luego nos dijeron que durante la celebración del Doble 10 en octubre tendríamos una sorpresa; esta semana se cumplieron 5 meses que llegaron con su auditoría, y no hay nada, son puras palabras al final que no se cumplen”, expresó preocupado el doctor Schaffrath.

Producción nacional

“Actualmente nuestro país está produciendo al año unas 90.000 toneladas de carne de cerdo, de las cuales 80.000 quedan en el país y queda un excedente de unas 10.000 toneladas. Hoy vendemos a 12 países pero en poco volumen. Poder cerrar con Taiwán es muy importante para nosotros; si sos mi amigo y está a mi alcance ayudarte yo te voy a ayudar, no pedimos que compren algo que no consumen, ni tampoco regalos, solo que podamos cerrar ya lo que hace tiempo venimos trabajando e intentando”.

Anunciaron avances en exportación en cena Doble 10

N. de la R.: El embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-Cheng Han, en el marco de la celebración del “Doble Diez”, Fiesta Nacional de la República de China (Taiwán) celebrada el pasado 10 de octubre, había señalado que el proceso de apertura del mercado de Taiwán para la carne de cerdo producida en Paraguay, se encuentra en su última etapa, cada vez más cerca y es inminente su concreción porque solo faltan detalles para que sea oficializado y se empiece a trabajar.