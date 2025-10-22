Ancho Perfil

AUDIO. Mecanismo de Prevensión contra la Tortura, inspeccionó el COMPLE

La abogada Elba Núñez comisionada del Mecanismo de Prevensión contra la Tortura explicó que luego de las denuncias realizadas por familiares de las internas sobre irregularidades, realizaron modificaciones en el COMPLE.

22 de octubre de 2025 - 17:45
Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE)
El juez Juan Bautista Silva, del Juzgado Penal de Ejecución de Cordillera, dentro del Complejo de Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE), donde constató condiciones inadecuadas, el pasado 17 de octubre.Gentileza