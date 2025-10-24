Ancho Perfil

AUDIO. Médicos involucrados en supuesta negligencia, fueron sumariados

Luego de la denuncia por supuesta negligencia en el Hospital Militar, el coronel de sanidad Darío Fretes, director del hospital militar confirmó que fueronsumariados y apartados del cargo, el cirujano Carlos Schaerer y el anestesista José Morel. Además, el cuerpo del recién nacido fue entregado al Ministerio Público para que se le realice la autopsia.

24 de octubre de 2025 - 16:06
